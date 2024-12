Duizenden kilo’s vuurwerk in beslag genomen bij grenscontroles

regionaal za 28 december 2024, 22.57

BURGUM - Het is vanaf zaterdag mogelijk om vuurwerk aan te schaffen voor Oud en Nieuw. Om ervoor te zorgen dat alleen legaal vuurwerk Nederland binnenkomt en dat er niet te veel wordt vervoerd, zijn grenscontroles gestart langs de grens met Duitsland. De politie zal zich dynamisch verplaatsen door de grensregio's om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd.

Tijdens de eerste dag van deze controles heeft de politie al zo'n 4000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dit betreft zowel verboden vuurwerk, zoals knalvuurwerk en vuurpijlen, als vuurwerk dat wel is toegestaan maar waarvan de hoeveelheid de limiet overschrijdt.

Het is toegestaan om vuurwerk in het buitenland te kopen, maar alleen als het voldoet aan de Nederlandse regelgeving. Knalvuurwerk en vuurpijlen, die in Duitsland vaak verkrijgbaar zijn, mogen bijvoorbeeld niet de grens over. Overtreders kunnen rekenen op een boete en het in beslag nemen van al het vuurwerk.

Daarnaast gelden er strenge regels voor de hoeveelheid vuurwerk die vervoerd mag worden. Per auto is maximaal 25 kilo toegestaan, ongeacht het aantal inzittenden. Ook mag er per adres niet meer dan 25 kilo vuurwerk opgeslagen worden. Het vuurwerk moet voorzien zijn van een Nederlandse gebruiksaanwijzing en een CE-keurmerk