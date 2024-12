Jongetje met spoed naar ziekenhuis na ongeval

regionaal vr 27 december 2024, 15.02

DRACHTEN - Een jongetje is vrijdagmiddag met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat hij lopend werd aangereden door een auto op de Hagewyk in Drachten. De politie en twee ambulances kwamen met spoed ter plaatse.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren is onduidelijk. Na een behandeling in de ambulance is het kindje met spoed per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.