Adriaan en Aukje Raap uit Burgum 60 jaar getrouwd

regionaal ma 23 december 2024, 13.21

Feest in Burgum! Aukje de Jong en Adriaan Raap vieren op 23 december hun 60-jarig huwelijksjubileum. De locoburgemeester van Tytsjerksteradiel brengt het echtpaar die dag een bezoek om hen persoonlijk te feliciteren namens de gemeente.

Het echtpaar leerde elkaar kennen via de zus van meneer Raap, Bettie. Bettie was namelijk bevriend met Aukje. Tijdens het jaarfeest van de jongelings- en meisjesvereniging stuurde Adriaan zijn zus op pad om Aukje te vragen of hij haar naar huis mocht brengen. Dat mocht. En de vonk sloeg over! Het stel trouwde op 23 december 1964. Samen kregen ze vier kinderen.

Meneer Raap volgde de onderwijzersopleiding aan de kweekschool en werkte daarna jarenlang als onderwijzer en later als directeur op verschillende basisscholen. In 2002 ging hij met pensioen.

Mevrouw Raap – De Jong ging na de basisschool naar de huishoudschool in Dokkum. Graag had ze daarna een opleiding gevolgd, maar haar vader had hulp nodig in de winkel en dat ging voor. Later werkte ze nog in een kledingzaak in Leeuwarden, dit deed ze tot haar huwelijk. Na de komst van haar kinderen zorgde ze voor het gezin. Toen de kinderen ouder werden ging ze aan de slag als medewerkster bij juweliers Lucardi en Siebel.

Naast hun werk hadden Adriaan en Aukje Raap altijd vele hobby's. Mevrouw is creatief en heeft altijd geborduurd, geschilderd en bloemstukken gemaakt. Ook deed ze jarenlang terminale thuiszorg. Meneer houdt van sport en beoefende onder meer voetbal, kaatsen, volleybal en schaatsen – hij reed zelfs twee keer de Elfstedentocht. Daarnaast heeft hij een grote passie voor schaken en leerde hij vele leerlingen het spel. Voor zijn verdiensten in de schaakwereld werd hij benoemd tot erelid van de Friese Schaakbond.

Samen delen meneer en mevrouw Raap een liefde voor fietsen en reizen. Ze hebben fietstochten door heel Nederland gemaakt en maakten na hun pensioen reizen naar onder andere Sri Lanka, Vietnam, Mexico en Jordanië. Ook zetten ze zich in als vrijwilligers voor De Zonnebloem en een vakantiebureau in Lunteren. Meneer Raap was jarenlang kerkorganist en ontving voor 40 jaar inzet een koninklijke onderscheiding.

Het echtpaar Raap kijkt met dankbaarheid terug op 60 jaar vol liefde, werk en bijzondere herinneringen. Hun diamanten huwelijk wordt feestelijk gevierd met de familie.

