V.V. Anjum maakt zich op voor jubileumeditie nieuwjaarsloop

sportnieuws za 21 december 2024, 19.37

EANJUM - Het was zaterdag 14 januari van het jaar 1974. De eerste crossloop wordt georganiseerd. Zo'n 60 sportievelingen hadden zich aangemeld. Uiteindelijk kwam Piet Bandstra na een spannende strijd als eerste over de streep voor Piet Holwerda en Einte van der Zee. De eerste editie was een feit. "Alle hulde voor organisator Gerben Dijkstra, nog steeds langs de lijn te vinden op it Kolkenfjild, en "zijn helpers" , valt te lezen in het historische v.v. Anjum boek van Knollenveld tot Kolkenfjild.

De organisatoren van toen hadden wellicht geen idee dat deze loop een jaarlijks terugkerend evenement zou worden en is uitgegroeid tot een echte traditie bij de v.v. Anjum. Een monument Meestal staat deze activiteit gepland op de eerste zaterdag van een nieuw kalenderjaar. Op zaterdag 4 januari 2025 staat de 50ste editie op het programma. Natuurlijk brengt deze editie een feestelijk tintje met zich mee.

Winnaars

Sinds 1974 strijden elk jaar de hardlopers om de eer en de felbegeerde wisselbeker. In soms barre weersomstandigheden en over verharde wegen en onverharde, lees modder, paden, werd alles uit de kast gehaald om als eerste over de finishlijn te komen.

Prijswinnaars van het eerste uur zijn de eerder genoemde Piet Bandstra ( ook winnaar in 1979) , maar ook Piet Holwerda (1975), Siebren Koree (1976), Einte van der Zee ( 1977-1978 en 1980), Folly Elzinga ( 1981), Harke iedema (1982) en Sjouke de Jong ( 1983-1985) lieten zich tot winnaar kronen. Nieuwsgierig wie er in de loop van de jaren ook als eerste over de streep kwamen? Alle winnaars, staan gegraveerd op de wisselbeker. Op 4 januari zeker te bezichtigen in Lyts Mokum, voordat deze voor de 50ste keer wordt uitgereikt.

Wie zegeviert in de 50ste editie?

Vorig seizoen verraste Siebe Feenstra om als eerste over de streep op de Mûnebuorren te komen. De kenners tipten de voorhoedespeler al als kandidaat voor de overwinning. Bij de meeste toeschouwers langs het parcours was Siebe Feenstra een verassende winnaar. Kan hij ook in deze 50ste editie dit huzarenstukje herhalen, of liggen er andere kanshebbers op de loer?

De start van de crossloop voor (oud-) leden, donateurs is om 15.00 uur. Waar de start precies plaats vindt is alleen bekend bij de organisatoren : Jappie Holwerda, Jan Visser, Thomas Jansma, Jelle de Jong, Adriaan Wijma en Jelte Bandstra.

Wandeltocht

Naast de hardlopers wordt er sinds enkele jaren ook een wandeltocht door "Anjums dreven" georganiseerd. Een voltreffer. Wandelen is in. Voorafgaande aan de cross starten de wandelaars hun tocht van zo'n acht kilometer. Natuurlijk ontbreekt de pitstop halverwege de wandeltocht niet. Luuk Tijtsma zorgt voor een pittig hapje en nog sterker drankje, zodat het tweede deel lichtvoetig vervolgd kan worden.

Jeugd

Rond koffietijd op de zaterdagmorgen komen de diverse jeugdelftallen in actie op het stratenparcours rond it Kolkenfjild. Toegejuicht door vele ouders, pakes en beppes strijden zij om de eretekens. Ook hier geldt meedoen is belangrijker dan winnen….en voor iedereen ligt er aan de finish een mooie medaille te wachten. Mede mogelijk gemaakt door de grote groep van sponsoren.

Nieuwjaarsreceptie

Na afloop van de loop worden de prijzen uitgereikt tijdens de informele nieuwjaarsreceptie. Onder het genot van een hapje en drankje en de muzikale noten van Double Party zal er zeker teruggekeken worden op deze 50ste editie, maar ook op de eerdere jaargangen. Wellicht zullen oud winnaars hun opwachting maken in Lyts Mokum met hun "sterke en stoere" verhalen.

Programma

9.30: Inschrijven jeugdteams in Lyts Mokum

10.00: Start jeugdloop / survivalbaan

12.00: Stamppot buffet in Lyts Mokum

12.30: Inschrijven loop wandelaars

13.00: Start wandeltocht met koffie en oranjekoek in de Bûnte "Luuk" te Ljussens

14.30: Inschrijven crossloop

15.00: Crossloop

17.00: Prijsuitreiking en rad van fortuin

18.00: Feestavond m.m.v. Double Party

