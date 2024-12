Huisartsenpraktijk Beetsterzwaag spoedeisend verhuisd vanwege schimmel

regionaal do 19 december 2024, 14.04

BEETSTERZWAAG - De huisartsenpraktijk en apotheek in Beetsterzwaag zijn deze week met spoed verhuisd naar de Commissieweg 5 vanwege ernstige schimmel- en vochtproblemen in hun voormalige locatie, De Fundatie. Bij een recent onderzoek bleek het pand niet langer geschikt voor medische praktijkvoering.

"De huidige ruimte is niet meer gezond om in te werken," aldus het college van B&W van Opsterland in een schrijven aan de gemeenteraad. Vanwege de spoedeisendheid van de situatie is er direct een tijdelijke oplossing gevonden in het pand van Ikenhiem.

Een aantal ruimtes in het pand, die oorspronkelijk bestemd waren voor de geplande doorstroomlocatie voor statushouders, worden nu tijdelijk ingericht voor de huisartsenpraktijk. De gemeente werkt met spoed aan de benodigde vergunningen voor deze noodoplossing, al wordt erkend dat er een risico bestaat dat niet alle vergunningen tijdig verleend kunnen worden.

De praktijk blijft voor patiënten bereikbaar op het vertrouwde telefoonnummer 0512-381301.

Bij de nieuwe locatie is speciale aandacht besteed aan parkeergelegenheid voor patiënten. De gemeente benadrukt dat deze noodmaatregel geen gevolgen heeft voor de langetermijnplannen van de doorstroomlocatie in Ikenhiem.

Omwonenden zijn via een brief van de gemeente geïnformeerd over de ontwikkelingen. De huisartsen hebben hun patiënten zelf op de hoogte gesteld van de verhuizing. De praktijk is inmiddels operationeel vanuit de nieuwe tijdelijke locatie en alle normale zorg wordt gecontinueerd.