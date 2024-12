Pilot met openbare toiletten Dokkum stopgezet vanwege vandalisme

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân heeft besloten om de pilot met het jaarrond openstellen van openbare toiletgebouwen in Dokkum per direct te beëindigen. De aanleiding zijn aanhoudende vernielingen en overlast sinds de start van de pilot op 1 november.

De pilot betrof drie openbare toiletgebouwen binnen de bolwerken van Dokkum: de Woudpoort, de Watergeus en de Boekanier aan de Van Kleffenstraat. Deze werden opengesteld voor zowel bezoekers van het stadscentrum als camperaars die in het winterseizoen in Dokkum verblijven.

Direct na de start kwamen er meldingen binnen over overlast en vernielingen. In de afgelopen weken namen deze toe. In de gebouwen de Watergeus en de Boekanier werden spiegels en leidingwerk vernield, plafondplaten kapot gemaakt en wanden besmeurd. Ook werden er jongeren aangetroffen die vermoedelijk drugs gebruikten.

Ondanks extra toezicht en handhaving acht de gemeente het niet verantwoord om de pilot voort te zetten. De gemeente had bewust geen toegangssysteem op de deuren geplaatst om de toiletten voor iedereen toegankelijk te maken.

Alternatief bij gemeentehuis

Voor bezoekers van de stad is er nog wel een alternatief: bij het gemeentehuis is onlangs een nieuw, rolstoeltoegankelijk toilet geopend. Tijdens openingstijden is de sleutel af te halen bij de receptie. Buiten openingstijden is het toilet met een eurosleutel toegankelijk voor mensen met een beperking.