Inval politie bij voormalige melkfabriek in AldwÃ¢ld

Inval politie bij voormalige melkfabriek in Aldwâld

regionaal di 17 december 2024, 10.40

ALDWALD - De landelijke eenheid van de politie deed dinsdagochtend vroeg een inval bij de voormalige melkfabriek aan de Husternoard 2 in Aldwâld.

Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid politie wil nog weinig kwijt over de inval. De inval is in elk geval wel een onderdeel van een groot lopend onderzoek.

Tijdens het onderzoek heeft de politie het gehele terrein afgezet. Agenten zijn zichtbaar bewapend aanwezig voor de beveiliging terwijl andere agenten onderzoek doen in of rondom het complex.

De politie zou onderzoek doen in de loodsen die de huidige eigenaar zou hebben verhuurd. Ook zouden er mensen zijn aangehouden.

LFO

De aanwezigheid van de dienst LFO (Landelijke Faciliteit Ontmantelen) wijst erop dat er mogelijk sprake is van een bedreiging van chemische stoffen. Meestal komt deze dienst in actie als er sprake is van een drugslab. De LFO wordt ook ingezet bij explosieve stoffen.

In verkoop

In het gebouw was in de afgelopen jaren onder andere een indoor paintball centrum gevestigd. In januari 2023 kwam het complex te koop te staan op Funda. Het gebouw staat nog altijd op Funda te koop voor 950.000 euro. De makelaar (Van der Velde Hoen Makelaardij) heeft kort na publicatie van dit nieuwsbericht, de advertentie verwijderd van Funda.

