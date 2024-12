Drachtster moet rijbewijs inleveren na forse snelheidsovertreding

regionaal ma 16 december 2024, 13.37

DRACHTEN-AZEVEN - Een 44-jarige automobilist uit Drachten is zijn rijbewijs kwijt nadat hij met zeer hoge snelheid over de A7 reed. De bestuurder werd door de politie betrapt toen hij met 187 kilometer per uur over de snelweg reed, waar 130 kilometer per uur is toegestaan.

Dit betekent een snelheidsoverschrijding van maar liefst 57 kilometer per uur.

De politie heeft het rijbewijs van de Drachtster direct ingenomen. Het document wordt doorgestuurd naar het Centraal Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (CVOM), die zal bepalen welke sanctie wordt opgelegd aan de hardrijder.​​​​​​​​​​​​​​​​