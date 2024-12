Kaartverkoop theaterstuk 'De Friese bankier van het verzet' gestart

lokaal nieuws do 12 december 2024, 18.25

DRACHTEN - De kaartverkoop voor Evenhuis | De Friese bankier van het verzet is gestart. De theatervoorstelling vertelt het intrigerende en waargebeurde verhaal van de Friese verzetsman Jan Evenhuis die in de Tweede Wereldoorlog de belastingdienst voor miljoenen guldens oplichtte en daarmee het verzet financierde.

Het muziektheaterstuk over deze vrijheidsstrijder gaat woensdag 2 april in première en wordt 20 keer gespeeld in Leeuwarden, Sneek en Drachten. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.evenhuis.frl.

Evenhuis is een vrijwel onbekende verzetsman die met geniale trucs op grote schaal fraudeerde met de belastingaangiftes van Friese burgers. Samen met het personeel van de belastingkantoren in Leeuwarden en Drachten wist hij in de oorlog 6 miljoen gulden belastinggeld achterover te drukken (omgerekend 40 miljoen euro).

Met dat geld werd de steeds grootschaliger onderduikhulp in Friesland gefinancierd en de levens van duizenden Joden, piloten en dwangarbeiders gered.

Als zijn dochter in 1944 wordt opgepakt, verliest de geniale Evenhuis zijn gezonde verstand. Om haar vrij te krijgen neemt hij een verkeerd besluit, dat hele grote gevolgen heeft.

Evenhuis is een productie van Stichting De Verhalen en van dezelfde makers als Smokkelbern, dat drie jaar geleden voor uitverkochte zalen in Amsterdam, Lemmer, Sneek en Leeuwarden werd gespeeld. Ook dit keer doet Tjerk Kooistra de regie en is de muzikale leiding in handen van Jorrit Laverman.

De eerste acht voorstellingen worden gespeeld in een timmerloods van Multihout in de Vrijheidswijk in Leeuwarden. Vroeger was op deze plek in de voormalige timmerfabriek Kingma het hoofdkwartier van het Friese verzet gevestigd.

Evenhuis maakt onderdeel uit van het project Vrijheidsstrijders, dat rond het thema vrijheid in april een groot aantal activiteiten organiseert zoals lezingen, stadswandelingen en een podcast.

Speelschema:

2 tot 12 april | Timmerfabriek Multihout in Leeuwarden

16 - 19 april | Hotel van der Valk in Sneek

23 april - 3 mei | De Sluisfabriek in Drachten

www.evenhuis.frl & www.vrijheidsstrijders.frl