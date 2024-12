Fries aangehouden voor betrokkenheid bij schietpartij

regionaal zo 8 december 2024, 13.55

BUITENPOST - De politie heeft naar aanleiding van een schietincident in Arnhem zondag twee personen opgepakt. Een daarvan is een 39-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen. Bij het incident raakte een 23-jarige man uit Kampen gewond.

Slachtoffer naar ziekenhuis

De schietpartij vond zondagochtend vroeg plaats aan de Luthersestraat in Arnhem. Het slachtoffer kon vervolgens nog een stuk wegrennen, waarna hij even verderop in elkaar zakte. Daar troffen de hulpdiensten de man aan. Vervolgens is hij overgebracht naar het ziekenhuis.

Twee mannen aangehouden

Later die ochtend werd, naast de man uit Achtkarspelen, een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplaats worden aangehouden. Zij worden beide verdacht van betrokkenheid bij het schietincident.

Onderzoek

In deze zaak doet de politie onderzoek naar de toedracht van het incident. Daarbij is ter plaatse sporenonderzoek gedaan en worden camerabeelden in de omgeving van het delict uitgekeken.

