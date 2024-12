Jos gaat los: Weekend-retourtje voor vluchtelingen

Terugkerende verbazing: vluchtelingen die geregeld op vakantie gaan in het land waaruit ze waren gevlucht. Jaren geleden al was het een hot item: toen ging het over vluchtelingen uit Sri Lanka, die - zo hoorde ik destijds van diplomaten in de regio - via Duitse vliegvelden onopgemerkt met vakantie gingen naar Sri Lanka. Niet waar, riep VluchtelingenWerk.

De rechtbank legde mij rectificatie op. Maar binnen een week kwam ik met foto's van onze Sri Lankaanse asielzoekers op de stranden van Sri Lanka. Veel ophef. 'Die hoeven niet meer terug te komen naar Nederland', zei de staatssecretaris diezelfde dag op de radio.

Eerlijke vluchtelingen zijn gediend met eerlijke verhalen. Vertel dat hun hulpverleners maar eens!

De alarmsignalen over vakantievluchtelingen nemen almaar toe. Ontheemden uit donker Afrika, maar eveneens uit Syrie en buurland Libanon, uit Irak en uit Koerdistan, uit Afghanistan ook: steeds vaker blijken zij op vakantie te gaan in hun land van herkomst.

De autoriteiten weten het, maar zijn bang om van racisme of discriminatie te worden beticht.

Ik zeg: Leagens hawwe koarte skonkjes.

Iets te vaak worden we beduveld, bestolen ook. Nep-vluchtelingen.

Wie maakt ze wegwijs? Het legertje Syrische kappers in Friesland, van wie al maanden de pinautomaten 'stuk' blijken. Zolang de klanten maar contant afrekenen. We mogen ze niet over een kam scheren, maar om nou telkens zelf geschoren te worden... Echte vluchtelingen moeten wij verwelkomen. Asieltoeristen niet.

Het meest verbaast mij de vanzelfsprekendheid waarmee vluchtelingen zelf vertellen hoe zij geregeld op bezoek gaan naar achtergebleven verwanten. Paar weken terug ook weer, in de Leeuwarder: hoe hun vakanties moeilijker zijn geworden nu het familie-appartement in Beiroet waar ze hun vakanties vaak doorbrengen, werd verwoest bij een bombardement...

Veel Eritrese, maar ook Soedanese vluchtelingen reizen geregeld naar hun thuislanden.

De vakanties kwamen onlangs ook weer aan het licht bij de evacuatievluchten waarmee onze luchtmacht vanuit Eindhoven gestrande Nederlanders in Beiroet ging ophalen. De twee vluchten met onze Airbus waren goeddeels bezet met vluchtelingen die in Libanon op familiebezoek waren, toen daar opeens een nieuwe oorlogsronde losbarstte.

Ook bij de evacuatie van Nederlanders uit Kaboel, in de dagen nadat de Taliban daar in 2021 de macht grepen, bleek dat veruit de meeste stoelen op de reddingsvluchten werden ingenomen door Afghaanse statushouders die 'toevallig' op familiebezoek waren in het land waaruit ze waren gevlucht.

Begrijpelijk dat asielzoekers een zekere 'hang' koesteren naar hun land van oorsprong. Maar wat te denken van vluchtelingen die 'even naar huis' vliegen om daar te trouwen? Die kortstondig naar hun land 'terug vluchten' om aan onze politie te ontkomen, of die op visite gaan bij grootouders en andere familie, bij vrienden of oude buren die achterbleven in het land, waaruit zij naar eigen zeggen maar op het nippertje aan oorlog wisten te ontkomen?

Wie het weet, die mag het (hieronder) zeggen.

