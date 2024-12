Jarno Bottenberg verliest kwartfinale WDF Lakeside World Championships

za 7 december 2024

DRACHTEN - Jarno Bottenberg heeft het vrijdag niet gered in de kwartfinale van het WDF Lakeside World Championships. De 70-jarige Paul Lim was met 4-3 in sets te sterk voor de TOTO Dutch Open Darts-kampioen. In een spannende wedstrijd wist Lim uiteindelijk de overwinning naar zich toe te trekken.

De ervaren man uit Singapore begon sterk aan de wedstrijd en wist de eerste set te winnen, ondanks een knappe 98-finish van Jarno. De voormalig Drachtster vocht terug en pakte de tweede set, maar uiteindelijk was het Lim die aan het langste eind trok.

In de daaropvolgende sets wisselden de spelers de punten af en was het een gelijkopgaande strijd. Jarno liet zien wat hij in huis had met mooie finishes en sterke legs, maar Lim bleef constant en wist uiteindelijk de overwinning binnen te halen. Ondanks een sterke comeback in de zesde set, was het Lim die in de beslissende zevende set aan het langste eind trok met een knappe 78-finish.