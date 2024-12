Touringcar-plan leerlingenvervoer Jobinder geschrapt

regionaal do 5 december 2024, 9.09

BURGUM - Vervoersorganisatie Jobinder ziet af van het gebruik van een touringcar voor het leerlingenvervoer in Noordoost-Friesland. In plaats daarvan wil de organisatie twee midi-bussen laten rijden met maximaal 24 tot 25 leerlingen per bus. Dat meldt coördinator Paul Maasbommel aan de Leeuwarder Courant.

Het besluit volgt na vele reacties op de aangekondigde pilot met opstapplaatsen en grote bussen voor het leerlingenvervoer. In de LC zegt Maasbommel dat "de grote bus een brug te ver." De organisatie zoekt nu naar geschikte midibussen.

De pilot, die op 6 januari start, is bedoeld voor ongeveer honderd leerlingen in het speciaal onderwijs. Ze worden dan niet meer met kleine busjes van huis opgehaald, maar moeten zich verzamelen bij opstapplaatsen. De aanpassing is volgens Jobinder nodig vanwege een tekort aan voertuigen en chauffeurs.

Ouders maken zich zorgen over het nieuwe plan, vooral omdat vervoer in grote groepen voor deze vaak kwetsbare kinderen veel spanningen met zich meebrengt. Volgens Jobinder kunnen ouders die het grotere vervoer niet geschikt vinden voor hun kind, een mail met argumenten sturen. Er bestaan dan mogelijkheden om het kind niet mee te laten gaan op deze nieuwe bus.