Voor elke 100-jarige een boom: een levend monument

Tytsjerksteradiel ma 2 december 2024, 19.07 lokaal nieuws ma 2 december 2024, 19.07

BURGUM - In het Wetter- en Willepark in Burgum werd maandag een bijzondere traditie voortgezet. Burgemeester Jeroen Gebben plantte opnieuw jubileumbomen ter ere van inwoners van Tytsjerksteradiel die dit jaar hun 100e levensjaar bereikten.

De bomen vormen een levend eerbetoon aan hun indrukwekkende mijlpaal.

Vandaag plantte burgemeester Gebben er vier bomen bij, voor vier nieuwe ‘eeuwlingen’ in de gemeente. Meneer Van Dam uit Burgum is daar één van. Hij was bij dit feestelijke moment aanwezig. Ook mevrouw Faber uit Oentsjerk werd dit jaar honderd jaar. Namens haar was familie aanwezig.

Vorig jaar werd het startsein gegeven voor het 100-jarigenbos, een uniek project dat de tijd symbolisch laat bloeien in de vorm van bomen. "Yn it 100-jierrigen bosk bloeit de tiid yn 'e foarm fan beammen. Elk in libben monumint, foar in libben fan in iuw. In prachtich symboal," aldus burgemeester Gebben.