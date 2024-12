Opening parkje Badlaan in Surhuisterveen

regionaal ma 2 december 2024, 11.35

SURHUISTERVEEN - Maandag is het nieuw aangelegde parkje aan de Badlaan in Surhuisterveen geopend door wethouder Jelle Boerema en kinderburgemeester Jildau van der Meulen.

De wethouder sprak de genodigden kort toe. Daarna heeft hij samen met de kinderburgemeester de eerste bloembol in het park geplant. Leerlingen van groep 5 van De Hoekstien uit Surhuisterveen kregen een korte uitleg over het planten van bloembollen. Zij hebben vervolgens de rest van de bloembollen in het parkje geplant.

Over het park

Om het vele regenwater in de openbare ruimte goed af te voeren, heeft de gemeente in Surhuisterveen een 'wadi' aangelegd bij de Badlaan. Een wadi is een ondiepe, natuurlijke waterberging. Regenwater stroomt ernaartoe, blijft er tijdelijk staan en zakt dan gezuiverd de bodem in.

Rondom de wadi komt een bloemenweide. Deze bloemen trekken insecten en andere dieren aan. Zo wordt ook de biodiversiteit vergroot. Verder komen er vaste planten langs het nieuwe voetpad. En rondom de bestaande bomen komen voorjaarsbloeiers.

De aanleg van de wadi maakt deel uit van een project om de openbare ruimte en het rioolsysteem klimaatbestendiger te maken.

Verschillende werkzaamheden, zoals het vernieuwen van kabels en leidingen, herinrichten van de groenstrook, vernieuwen van het wegdek en stoepen en aanleg van het regenwaterriool zijn gecombineerd in het project. Er is ook een nieuw fietspad aangelegd.

FOTONIEUWS