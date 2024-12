Friese teststraatchaos onthult miljoenenfraude met coronagelden

regionaal zo 1 december 2024, 11.08

DRACHTEN - Een uit de hand gelopen situatie bij een teststraat in Drachten heeft geleid tot de ontdekking van grote fraude met coronagelden. Op 1 oktober 2021 moest de enige 'Testen voor Toegang'-locatie in Drachten vroegtijdig sluiten omdat er slechts twee medewerkers aanwezig waren voor driehonderd wachtende mensen. Met de QR-code die ze na een negatieve coronatest krijgen, konden de mensen in het weekend op stap.

De politie moest ingrijpen nadat er met bierflesjes werd gegooid. Dit blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad.

Ondanks het personeelstekort declareerde het verantwoordelijke bedrijf Tunica Trading die dag wel de kosten voor tien volledig bezette testplekken plus negentien stand-by medewerkers bij de Stichting Open Nederland (SON). Geen van deze stand-by krachten werd opgeroepen tijdens de chaos.

Ook bij andere testlocaties rammelde de administratie. Zo werden voor de locatie Dokkum honderden stand-by uren gedeclareerd in een periode dat het personeel door een ander uitzendbureau werd geleverd. In totaal ontving het samenwerkingsverband ongeveer 18 miljoen euro voor hun testlocaties in Noord-Nederland, waarvan naar schatting 4 miljoen euro gebaseerd was op fictieve stand-by uren.

De fraude kwam aan het licht toen één van de betrokken ondernemers weigerde mee te werken aan het indienen van achteraf opgestelde facturen. Tegenover het NRC verklaarden verder dertien oud-medewerkers van de testlocaties nooit te hebben gehoord van betaald stand-by personeel.

De betrokken ondernemers ontkennen via hun advocaat alle aantijgingen. Ze stellen dat de situatie in Drachten een incident was. Er zouden wel degelijk degelijk afspraken zijn gemaakt over stand-by personeel. De Stichting Open Nederland zegt nader onderzoek te doen bij signalen van misstanden.