FC Surhústerfean verspeelt verhuizing door last-minute eisenpakket

regionaal vr 29 november 2024, 9.32

SURHUISTERVEEN - De geplande verhuizing van voetbalclub FC Surhústerfean naar de Vierhuisterweg is op het allerlaatste moment afgeketst. De gemeente Achtkarspelen trok donderdag de stekker uit het plan nadat de voetbalclub plotseling met een reeks nieuwe, onverwachte eisen kwam.

Tijdens de raadsvergadering gaf wethouder Harjan Bruining extra uitleg en konden raadsleden hun mening geven.

De club wilde onder meer dat de gemeente zou meebetalen aan de kleedkamers, zou helpen bij het aflossen van de hypotheek en drie kunstgrasvelden zou realiseren. Deze voorwaarden kwamen deze week als een complete verrassing voor de gemeente. "It wie net ferstannich om hjiryn mei te gean," verklaart wethouder Harjan Bruining. "As we soks by dizze klup dogge, we de oare klups yn ús gemeente net ferjitte kinne."

Het plan stuitte daarnaast op weerstand van omwonenden, die zich grote zorgen maakten over toenemende verkeersdrukte op de Vierhuisterweg. Ook binnen de vereniging zelf was er onrust ontstaan over de hoge kosten van een nieuwe accommodatie.

Door het afketsen van de verhuizing kunnen ook de geplande woningbouw en uitbreiding van bedrijventerrein Lauwerskwartier niet doorgaan. De boer die zijn grond voor 774.135 euro wilde verkopen, blijft nu met zijn land zitten.

FC Surhústerfean blijft voorlopig op de huidige locatie, sportpark It Ketting. Volgens wethouder Bruining is daar nog voldoende ruimte voor de club om te blijven spelen en ontwikkelen. Ook het kunstgrasveld dat verkocht is aan beddenfabrikant AVEK blijft mogelijk nog na 2028 beschikbaar voor de club. "It is net akkuut," aldus Bruining, die benadrukt dat eventuele verbeteringen aan kantine en kleedkamers gewoon op de huidige locatie kunnen plaatsvinden.