Inbraak bij bedrijf in centrum van Drachten

regionaal wo 27 november 2024, 16.43

DRACHTEN - In de nacht van dinsdag op woensdag is er ingebroken bij een bedrijf in Drachten. De dief (of dieven) sloeg toe tussen 1.00 uur en 2.00 uur in het centrum. Het is onbekend of de inbreker ook iets buit heeft gemaakt.

Na de inbraak aan de Zuiderbuurt ging de verdachte er vandoor via de J.G van Blomstraat. De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar mensen die mogelijk iets (verdachts) gezien hebben.

Met behulp van een Burgernet oproep ging de politie op zoek naar mogelijke getuigen:

Heeft u of één van uw huisgenoten:

- Een persoon of personen gezien die zich mogelijk vreemd gedroegen en/of voldoen aan het signalement?

- Verdachte voertuigen (auto's, bromfietsen) gezien in de straat of in de omgeving?

- Informatie/gegevens van andere getuigen die dit delict hebben gezien/gehoord?

- Camerabeelden, foto's en/of overige informatie die belangrijk kunnen zijn voor het onderzoek?



Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met deze bedrijfsinbraak, neemt u dan direct contact op met de politie. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn! Registratienummer: 2024324923."