Tekort aan chauffeurs dwingt Jobinder tot inzet touringcars

Auke Iedema wo 27 november 2024, 15.00 regionaal wo 27 november 2024, 15.00

DAMWALD - Door een tekort aan chauffeurs (én voertuigen) moet Jobinder het leerlingenvervoer in Noordoost-Friesland aanpassen. Tijdens een informatiebijeenkomst op dinsdagavond in het gemeentehuis van Buitenpost presenteerde de vervoerder een pilot waarbij op enkele routes touringcars worden ingezet in plaats van kleinere taxibusjes.

Het aantal te vervoeren leerlingen is sinds 2018 gestegen van 600 naar 820. Om het vervoer voor alle leerlingen te kunnen blijven garanderen, start in januari 2025 de proef met vaste busroutes naar twee locaties: Noorderkracht in Drachten (De Saffier, Kleurryk, Sjalom, it Heechhof en De Skelp) en SBO De Twine in Dokkum.

Opstapplekken en begeleiding

De touringcars rijden volgens een vaste dienstregeling langs opstapplaatsen, met verplichte begeleiding. Jobinder roept ouders op zich aan te melden als begeleider, bij voorkeur vanaf het startpunt van een route. Ook begeleiding vanaf een eigen opstapplaats is mogelijk. De mobiliteitscentrale bekijkt vervolgens wat haalbaar is.

Zorgen

Een verontruste ouder laat in een reactie weten dat ze zich zorgen maakt over deze ontwikkeling. "Er is helemaal niet nagedacht over pleegkinderen of kwetsbare kinderen die snel overprikkeld zijn bijv. Ook de begeleiding kan niet vaak zo maar door iedereen worden gedaan. Hiervoor is vaak een VOG nodig."

Geen andere keuze

Als Jobinder niets zou hebben gedaan dan kon het mobiliteitsbureau na de kerstvakantie geen vervoer meer garanderen voor nieuwe leerlingen. De pilot geldt voor leerlingen uit Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân, met mogelijk later ook Tytsjerksteradiel. De proef loopt tot juli 2025 met een evaluatie in mei.

Poll: Welke oplossing heeft uw voorkeur voor het leerlingenvervoer?