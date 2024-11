FC Surhústerfean kiest Vierhuisterweg als nieuwe thuisbasis

Auke Iedema di 26 november 2024, 11.04 regionaal di 26 november 2024, 11.04

SURHUISTERVEEN - Voetbalclub FC Surhústerfean heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 22 november 2024 uitgebreid gesproken over de voorgenomen verplaatsing van het sportcomplex. De club moet wijken voor gebiedsontwikkeling in Surhuisterveen.

De verplaatsingsplannen hebben een lange aanloop.

Voorgeschiedenis

Al in 2020 werd de eerste stap gezet met de verkoop van het kunstgrasveld aan AVEK. In 2021 presenteerden de voorzitters van de voetbalclubs ('t Fean '58 en vv Surhuisterveen) hun visie aan de gemeente Achtkarspelen over de noodzakelijke verplaatsing.

Eisen

De club heeft duidelijke wensen voor de nieuwe locatie. Er moeten minimaal vijf velden komen, waarvan drie kunstgrasvelden, een lift voor mindervaliden bij hoogbouw, voldoende parkeerruimte en veilige infrastructuur rond het complex.

Financiën

Over de bekostiging bestaan nog zorgen. De club vraagt de gemeente om 50% van de werkelijke kosten voor de kleedaccommodatie te vergoeden, in plaats van het voorgestelde vaste bedrag van 500.000 euro. Ook wil FC Surhústerfean in gesprek over de financiering van het clubhuis en het aflossen van de huidige hypotheek.

De locatie aan de Vierhuisterweg (noordwest) wordt, op basis van het advies van Antea, gezien als beste optie voor de nieuwe accommodatie. Zonder verplaatsing dreigt volgens de club stagnatie voor zowel de industrie als de voetbalvereniging.

Geen raadpleging alle leden

Alle leden van de voetbalclub worden niet meer geraadpleegd. In de ledenvergadering van vrijdag is kort gesproken over deze mogelijkheid. Een raadslid had dit voorgesteld in de informatiecarrousel. "Het werd echter al snel duidelijk dat een ledenraadpleging waarschijnlijk niet tot een andere uitkomst zou leiden dan het gesprek in de ALV van 22 november." aldus de voetbalclub in een brief aan de gemeenteraad.

Op donderdag 28 november 2024 besluit de gemeenteraad definitief over de verhuizing.