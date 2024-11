Konikpaarden worden alsnog geslacht

ma 25 november 2024

DOKKUM - Ruim de helft van alle konikpaarden in de landerijen van natuurgebied Lauwersmeer gaan alsnog naar de slacht. Dat heeft Staatsbosbeheer bekendgemaakt.

De paarden zouden misschien een plekje in Zweden krijgen maar dat is niet doorgegaan.

Er is geen permanente plek gevonden voor de hele groep paarden. Ze werden in september verplaatst vanuit het Oostvaardersveld bij Lelystad. Dat was omdat het College van Beroep voor het bedrijfsleven erop wees dat de paarden veel last hadden van een stekelige plant die daar groeit.

Sinds september hadden de 55 paarden een plekje in het Lauwersmeer. De drachtige merries en merries die recentelijk veulens hebben gekregen blijven vooralsnog in het gebied. Het zou gaan om 24.