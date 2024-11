Sterk Libertas plaatst zich overtuigend bij de laatste acht

Jouke Dantuma ma 25 november 2024, 11.22 sportnieuws ma 25 november 2024, 11.22

DAMWALD - Alle ingrediënten voor een ouderwetse bekerkraker waren afgelopen vrijdagavond in Campus Damwâld aanwezig. Twee teams die bijna op volle oorlogssterkte waren, die ook nog lekker agressief spelen, twee bloedfanatieke coaches, ja zelfs een dichte Afsluitdijk kon in roet in het eten gooien. In de ‘poule des doods’ moest Libertas het opnemen tegen Zeemacht uit Den Helder, de verrassende nummer twee van de eredivisie. Beide teams hadden hun eerste wedstrijd gewonnen.

De winnaar van dit duel plaatste zou zich nagenoeg zeker voor de kwartfinales in de strijd om de landelijke beker. Libertas trok met 6-2 de overwinning verdiend over de streep. Hoewel de eindstand een makkelijke zege voor de Damwâldsters doet vermoeden, kon Zeemacht lang gelijke tred houden.

Libertas domineerde grote delen van de wedstrijd. Toch was de eerste kans voor Zeemacht, toen Lean Hamburg oog in oog kwam met keepster Laura Hummel. De goalie van Libertas voorkwam met een prima redding een vroege achterstand. De eerste kans voor Libertas was voor Mariska Bosma, na prima voorbereidend werk van Esther Dekker.

Daarna volgde een periode met een spervuur van schoten, met name van het kanon Mariël Miedema, op het doel van keepster Iza Zeeman. Halverwege de eerste helft kwam Libertas eindelijk op voorsprong. Een verre uitworp van Laura Hummel werd door Thirza Leistra keurig teruggelegd op Mariël Miedema, die Silke van der Wal kon bereiken. De goaltjesdief van Libertas liet daarna Iza Zeeman kansloos.

Even later redde Laura Hummel voor de tweede keer, toen Lot Oeldrich plotseling voor haar opdook. Een één-tweetje tussen de zussen Mariska en Linda Bosma werd door eerstgenoemde tot doelpunt gepromoveerd.

Uit een corner kreeg Sienna Stengs (Zeemacht) nog een grote mogelijkheid en Silke van der Wal schoot in kansrijke positie tegen Iza Zeeman. Een afstandsschot van Wendy Holswilder, topscoorder in de eredivisie, was keepster Laura Hummel daarna te machtig. Nog voor rust vergrootte Jeanine Bosma met een doelpunt de voorsprong weer tot twee doelpunten.

In de tweede helft bracht plaaggeest Wendy Holswilder de spanning terug in de wedstrijd door invalkeepster Veselina Bukina vrij snel kansloos te laten. In het vervolg waren er kansen over en weer. Maar toen Mariël Miedema de 4-2 voor haar rekening nam, liet het team van coach Symen Abe Hoekstra een vleugje van zijn suprematie zien. Jildou Koning en Mariska Bosma onderstreepten dit met een doelpunt. Hoewel beide teams nog kansen creëerden, werd er niet meer gescoord.