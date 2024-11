Auto belandt in water langs Curielaan bij Drachten-Azeven

regionaal vr 22 november 2024, 12.01

DRACHTEN-AZEVEN - Een automobilist is vrijdag door een nog onbekende oorzaak te water geraakt langs de Curielaan bij Drachten-Azeven. Het slachtoffer is opgevangen in een ambulance.

De hulpdiensten werden om 11.36 uur opgeroepen. Naast de politie en twee ambulances kwam ook de brandweer ter plaatse. Een opgeroepen traumahelikopter bleek al snel niet nodig.

Bij aankomst van de hulpdiensten was de bestuurder al uit het voertuig. De man is opgevangen in de ambulance.