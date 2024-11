Geen straf voor geheime zender uit Buitenpost

20 november 2024

BUITENPOST - De economische politierechter in Leeuwarden heeft dinsdag bepaald dat het openbaar ministerie (OM) niet-ontvankelijk is in de vervolging van een 34-jarige man uit Buitenpost. De zaak ging over het gebruik van een geheime radiozender op 28 juli 2023 zonder vergunning. De rechter volgde het pleidooi van advocaat Tjalling van der Goot.

De verdachte erkende dat hij actief was met een geheime zender, maar zijn advocaat stelde dat deze overtredingen meestal bestuursrechtelijk worden afgehandeld. Het OM vond dat strafrechtelijke vervolging nodig was omdat de gemeente eerder had gevraagd de zendmast te verwijderen, wat niet was gebeurd. Volgens de rechter waren er echter geen ernstige overtredingen of gevaarlijke situaties die strafrecht ingrijpen rechtvaardigen.

De rechter benadrukte dat strafrecht alleen gebruikt mag worden in uitzonderlijke gevallen, zoals herhaaldelijke overtredingen of situaties met groot gevaar. In dit geval was daar geen sprake van. De verdachte had een schoon strafblad en er waren geen eerdere maatregelen via het bestuursrecht genomen.

Het OM heeft veertien dagen om in beroep te gaan tegen de uitspraak. De zaak is bijzonder, omdat het strafrechtelijk vervolgen van geheime zenders tegenwoordig uitzonderlijk is. Een strafrechtelijke zaak heeft bovendien grote gevolgen voor een verdachte, terwijl een bestuursrechtelijke boete in dit geval €2.500 zou bedragen.