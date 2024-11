Veel belangstellenden bij info-avond over bodemdaling en gaswinning

Tytsjerksteradiel wo 20 november 2024, 17.38 regionaal wo 20 november 2024, 17.38

BURGUM - In het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel was dinsdagavond een informatiebijeenkomst over bodemdaling en gaswinning in de gemeente. Ruim 100 inwoners kwamen langs om te luisteren naar de diverse experts die door de gemeente waren uitgenodigd.

Het doel van de gemeente was een informatieve avond te verzorgen. "Oanlieding foar dizze ynformaasjegearkomste binne de soargen fan ús ynwenners en de gemeente sels oer boaiemdelgong en gaswinning", legt wethouder Tytsy Willemsma uit. "Ut ús soarchplicht wei wolle wy ús ynwenners betsjinje en heldere ynformaasje jaan".

Vertegenwoordigers van het ministerie van Klimaat en Groene Groei, onderzoeksorganisatie TNO, de Commissie Mijnbouwschade en gasbedrijf Vermilion gaven presentaties over hun rol bij gaswinning en bodemdaling.

21 centimeter bodemdaling

Sinds begin jaren '70 wordt er in de gemeente al gas gewonnen. In 2008 is er al gewezen op grote bodemdaling. Toen was er sprake van 17 cm daling. In 2024 is de meest recente meting van de bodemdaling uitgevoerd. Het diepste gemeten punt is nu 21 centimeter. "Dit is de grutste boaiemdelgong fan Fryslân", vertelt Willemsma. "Dit jout ús en ús ynwenners grutte soargen. Dit hat genoch west."

Grens bereikt

De bodemdaling door gaswinning mag maximaal 24 centimeter zijn. Andere oorzaken van bodemdaling worden daarin niet meegenomen. De bodemdaling heeft grote gevolgen voor het reguleren van de waterhuishouding. De gemeente vreest dat ze het overtollige water niet meer kan lozen op de boezem. "De gefolgen binne aanst net mear mei jild te beteljen, dêrom binne wy poer tsjin op de nije winningsplannen", zegt Willemsma. Voor de gemeente is de grens bereikt.