VV Anjum weet weer wat winnen is

sportnieuws za 16 november 2024, 20.08

ROTTEVALLE - Rottevalle uit, altijd lastig, luidt een Anjumer gezegde. En daar is geen woord aan gelogen. Ontmoetingen tussen beide teams zijn zelden saai. Ook zaterdagmiddag op een druilig sportpark It Hagehiem te Rottevalle was dat niet anders. Ook deze keer waren beide elftallen aan elkaar gewaagd. En het was zeker geen wedstrijd om des keizers baard. In tegendeel, de beide ploegen staan resp. elfde en twaalfde op de ranglijst. En ja, de drie punten zijn dan meer dan welkom.

Het waren de Anjumers die uiteindelijk toch wel verdiend richting it Kolkenfjild gingen , met drie kostbare punten in de tas.

Heen en weer

De toeschouwers die het regenachtige weer hadden getrotseerd zagen twee hard werkende teams. Nee, het wat niet allemaal goed, spannend was het zeker. Beide brigades zagen het belang van deze "vroege"zes punten ontmoeting. Anjum was de eerste die van zich liet horen. Bert Zijlstra zorgde voor het eerste wapenfeit door in de rebound de bal net over de deklat te schieten. Het antwoord volgde spoedig van de blauwhemden. Maar ook Jurjen en Jelle Geertsma wisten de bal niet de juiste richting mee te geven..

Hands?!

Na een kwartier riep "alles" wat Anjum lief en dierbaar is om een strafschop na hands in het vijandelijke strafschopgebied. Even later herhaalde zich ditzelfde feit. Anjum had misschien wel recht op in ieder geval één , maar misschien wel twee strafschoppen. De overigens goed en rustig leidende man in het groen zwart oordeelde echter anders.

Brilstand.

Toen het laatste fluitsignaal van de eerste helft had geklonken stond er een 0-0 tussenstand op het scorebord. Hoewel beide teams mogelijkheden hadden om deze brilstand te wijzigen. Het vizier stond echter ( nog) niet op scherp bij doelpogingen van Gerwin Dijkstra en Johan Boersma enerzijds. Terwijl anderzijds Lieuwe van Dijk handelend moest optreden bij een inzet van Steffen Schra en een schot van Calvin Dirksen dat in het zijnet belandde.

Niet bij de tijd.

De tijd stond na rust even stil in Rottevalle. Pas na enkele minuten spelen werden de cijfertjes weer actief op het fraaie scorebord. Misschien wel typerend voor de thuisclub, want het was andermaal Anjum dat als beste uit de startblokken kwam. In kansrijke positie zocht Sijtse Koree het doel op de verkeerde plaats en schoten Johan Boersma en Johan Sipma naast het doel van Marco de Boer.

Rottevalle dichtbij.

Na deze beginperiode van de tweede helft, werd de equipe van de gebroeders van der Veen ook gevaarlijk. Zo redde Lieuwe van Dijk voortreffelijk op een 1tegen1 situatie met Calvin Dirksen en toonde hij al zijn kunsten bij een bijna rake kopbal van Steffen Schra. Calvin Derksen kreeg halverwege de tweede helft nog een mogelijkheid tot een kans. Wiebe Wessel Bos wist echter deze scoringskans in de kiem te smoren.

Wie scoort, die wint.

De wedstrijd was aangeland in een fase dat er langs de lijn werd geopperd, dat de eerste ploeg die scoorde wel eens spekkoper kon zijn. En deze wijze spreuk kwam uit. Ruim tien minuten voor het laatste fluitsignaal wist Arjen Schregardus een haarfijne voorzet te laten vertrekken vanaf de linkerkant. De Rottevalle verdediging moest het antwoord schuldig blijven op het moment dat Johan Boersma de bal vervolgens tergend langzaam over de doellijn liet gaan.

In de slotfase van zo'n twaalf minuten probeerden de blauwhemden nog langszij te komen. De beste mogelijkheid kreeg Jurjen Geertsma om dit huzarenstukje te volbrengen. Anjum keeper verwerkte de ingeschoten bal tot corner. Waar Douwe Dijkstra vijf minuten voor het einde nog gestuit werd door keeper de Boer, daar moest de sluitpost even later het antwoord schuldig blijven op een geplaatst schot van Rikus van der Meulen. De wedstrijd was in Anjums voordeel beslist.

Conclusie.

Het was geen goede, maar wel een spannende en sportieve wedstrijd op sportpark it Hagehiem waarin scheidsrechter Stoetman de kaarten mee terug nam naar huis.

Na in de openingsronde van VIOD te winnen, moesten de withemden wachten tot de achtste kompetitieronde voor de tweede overwinning.

Voordat de korte winterstop zijn intrede doet speelt Anjum nog twee thuiswedstrijden, terwijl er één op een ander veld wordt gespeeld.

Zaterdag op het eigen vertrouwde Kolkenfjild wordt de strijd aangegaan met één van de titelkandidaten nl Zwaagwesteinde. De wedstrijd begint traditiegetrouw om 14.30 uur.