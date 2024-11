Sinterklaas verwelkomd op Kiryat Onoplein in Drachten

DRACHTEN - Sinterklaas is deze zaterdag ook aangekomen in Drachten. Deze keer kwam de goedheiligman niet - zoals voorgaande jaren - aan in het haventje in het centrum van Drachten maar werd hij door de loco-burgemeester Pieter van der Zwan verwelkomd samen met vele honderden kinderen op het Kiryat Onoplein.

Op het plein stonden de Smulpiet en de Sportpiet op het podium om samen met de kinderen te zingen en te dansen. Na afloop ging Sinterklaas nog handjes schudden met de kinderen.

