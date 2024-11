63e Onderlinge Tentoonstelling de Woudzangers

regionaal wo 13 november 2024, 20.58

HARKEMA - Het was weer een geweldige tentoonstelling van de Woudzangers in Harkema. Met 563 vogels is het evenement geslaagd mede dankzij de vele vrijwilligers die weer paraat waren om dit voor elkaar te krijgen.

Tevens bedankt de organisatie Geert en Tineke voor het belangeloos beschikbaar stellen van zaal de Klok.

De Woudzangers laten weten:

"De 8 keurmeesters ook bedankt zij hadden een zware dag om de kampioenen aan te wijzen met zoveel kwaliteit maar door hun kennis is dat goed gelukt. De 50 inzenders ook dank voor jullie vogels vooral de 8 jeugdleden willen wij bedanken voor hun bijdrage want daar zijn wij als bestuur erg mee ingenomen en als ze zo doorgaan krijgen de senioren het straks moeilijk om van hun te winnen helaas kon niet ieder jeugdlid kampioen worden maar ze zaten wel allemaal goed in de prijzen Jeugd Kampioen kanaries werd H de Haan uit Kootstertille en H J van Lune uit Buitenpost met de Tropen eigen kweek en open klasse H Andringa werd Jeugdkampioen met een Catharina parkiet gefeliciteerd en graag tot volgend jaar."

"De senioren deden het ook voortreffelijk want er waren veel vogels met zeer hoge punten grote uitschieter was Arend Vissia uit Burum die Tentoonstelling Kampioen werd met een Roodstuit Parkiet met 95 punten verder behaalde hij nog 6 titels."

Verder waren kampioen W K v/d Veen, S Roorda, C Wiersma, S Tabak allen uit Harkema. H J van Lune, G van Lune, K de Meer uit Buitenpost. H Hamidi Dokkum, G Wolters Ee. H Andringa en J Andringa Jonkersvaart. Y ter Veld en K de Boer Grootegast. W Wassenaar en B Wassenaar Stroobos. J van Hijum de Westereen. K Bosma Rottevalle allen gefeliciteerd ook de andere prijswinnaars gefeliciteerd en volgend jaar meer succes gewenst om kampioen te worden.

Kampioenen volièrevereniging "De Woudzangers" 2024

Kooinr Inzender Soort PNT BM

499 Tentoonstelling Vissia, AT Roodstuitparkiet groen 95

499 Bondskruis Vissia, AT Roodstuitparkiet groen 95 BK

68 Kleurkanaries ek Hamidi, H Lipochroom geel 94 BM

88 Kleurkanaries ek Meer, K de Br/Rood mozaiek type 2 91

94 Kan. Vorm-postuur ek Veen, WK van der Raza Espanol 94 BM

116 Kanaries ok Tabak, S Five Fancy 91

7-8 Kleurkanaries stel Roorda, S Lipochroom 187

49/52 Kleurkanaries stam Wiersma, C Geel Schimmel 374

186 Zebravinken ek Veld, Y ter Witborst grijs 94 BM

212 Gouldamadines ek Wolters, G Zwartkop groen 95 BM

265 Tropen ek Lune, G van Binsenastrilde 93 BM

244 Tropen ok Lune, G van Zwartkop blauw 92

172/3 Tropen stel Lune, G van Zebravink 182

254/7 Tropen stam Lune, G van Binsenastrilde 370

285 Eur. Cultuur ek Veen, WK van der Sijs wildkleur 92

303 Kleur grasparkiet ek Wassenaar, W Groen 93 BM

309 Kleur grasparkiet ok Hijum, J van Groen 92

384 Groep 21 ek Wassenaar, B Fischeri 93 BM

447 Groep 22 ek Boer, K de Catharinaparkiet 93

429 Groep 22 ok Hijum, J van Catharinaparkiet 92

455 Groep 23 ek Bosma, K Turquoisineparkiet 92

472 Groep 24 ek Hijum, J van Valkparkiet wildkleur 90

499 Groep 25 ek Vissia, AT Roodstuitparkiet groen 95

527 Groep 27-32 ek Vissia, AT Bergparkiet groen 93

524 Groep 27-32 ok Vissia, AT Barrabandparkiet 93

494/5 Parkieten stel Vissia, AT Roodstuitparkiet groen 190

486/9 Parkieten stam Vissia, AT Roodstuitparkiet groen 378

555 Groep 34 ek Andringa, J Diamantduif wildkleur 92

61 Kanaries Jeugd ek Haan, H de Schimmel 92 BM

246 Tropen Jeugd ek Lune, HJ van Spitsstaartamadine 92 BM

401 Parkieten Jeugd ek Andringa, H Catharinaparkiet groen 91 BM

7 Derby Roorda, S Kanarie lipochroom wit 94 BM

5 Beste vogels Vissia, AT Avicultura beker 473

FOTONIEUWS