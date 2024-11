Koperen haan terug op kerktoren in Rinsumageast

regionaal wo 13 november 2024, 14.45

RINSUMAGEAST - De vergulde koperen haan is woensdagmiddag teruggeplaatst op de toren van de Alexanderkerk in Rinsumageast. De toren wordt sinds september helemaal gerestaureerd door bouwbedrijf Van der Werff uit Dokkum.

De toren was in slechte staat. Grote delen van het metsel- en voegwerk van de toren waren aangetast door de groei van mossen en beplanting. Ook het schilderwerk, het uurwerk en de torenhaan zijn onder handen genomen.

Nu de haan weer op zijn vaste stekkie staat, kan de rest van de kerk aangepakt worden. De haan werd door wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel teruggeplaatst.

Bouwbedrijf Van der Werff uit Dokkum is begin september begonnen met de restauratie. De werkzaamheden aan de toren worden voor het einde van het jaar afgerond. De totale werkzaamheden aan de kerk duren nog tot eind mei 2025.

Kerktoren eigendom gemeente

Het beheer en onderhoud van de toren is voor de burgerlijke gemeente, zoals dat in heel veel gemeenten het geval is. Dit is in 1798 al geregeld door een wet ingevoerd door Napoleon. Torens werden vroeger gebruikt voor militaire doeleinden als bijvoorbeeld uitkijkpost of verdedigingstoren. De rest van de kerk is eigendom van de Protestantse gemeente Claerkamp.

De gemeenteraad heeft in april van dit jaar 245.000 euro voor de restauratie van de toren beschikbaar gesteld.

FOTONIEUWS