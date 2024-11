Geen explosief aangetroffen in woning FeanwÃ¢lden

Geen explosief aangetroffen in woning Feanwâlden

regionaal ma 11 november 2024, 16.17

FEANWALDEN - Bij het onderzoek in een woning aan de Johannes Prinsstrjitte in Feanwâlden is maandagmiddag geen explosief aangetroffen. Dit meldt de politievoorlichting na onderzoek door een explosievenverkenner.

Eerder op de middag werd een grootschalige hulpverleningsactie op gang gebracht nadat een persoon, die een gevaar vormde voor zichzelf of de omgeving, had verklaard dat er mogelijk een explosief in de woning aanwezig zou zijn.

"We kregen rond 13.40 uur een melding van een persoon in een woning aan de Johannes Prinsstrjitte in Feanwâlden die mogelijk een gevaar vormde voor zichzelf danwel de omgeving," verklaarde Matthijs van Houten, woordvoerder van de politie eerder op de dag. De bewoner is uiteindelijk overgedragen aan het zorgkader.

Na grondig onderzoek door de explosievenverkenner is de locatie weer vrijgegeven door de politie. De hulpdiensten zijn daarna ook vertrokken.

