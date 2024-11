Hardwerkend Broekster Boys komt niet verder dan gelijkspel

sportnieuws zo 10 november 2024, 19.30

DAMWALD - Na de prima resultaten van de afgelopen weken was het afgelopen zaterdag een zware strijd tegen promovendus Heerenveense Boys. Maar wedstrijden tegen teams uit het rechter rijtje leveren niet altijd 3 punten op. Dat bewees Heerenveense Boys afgelopen zaterdag maar weer eens.

Heerenveense Boys is een prima team met stevige knapen in het veld en fysiek prima in staat om hun mannetje te staan. Broekster Boys staat bekend om zijn strijdlust en snelle spitsen en de eerste kansen waren dan ook voor Broekster Boys. De opnieuw prima spelende Hedgar Hoekstra was een plaag voor zijn directe tegenstander. Zijn voorzet na een minuut of tien werd goed binnen geschoten door Vincent Hoekstra maar keeper Doosje wist redding te brengen.

Rond de 30e minuut waren er weer een aantal prima mogelijkheden maar werd het doel niet bereikt. Heerenveense Boys bleef inzakken en loerde op de counter en kwam eigenlijk niet gevaarlijk voor het doel. Hoe zuur was het dan ook voor Broekster Boys dat een vrije trap van de tegenstander bij Riemer Doornbos verkeerd op zijn schoen kwam en daarmee met een boogbal zijn eigen keeper wist te passeren. In die eerste helft waren er nog gele prenten voor Jos Regnerus (BB) en Bram Herder (HB) en kwam Koelma (HB) er goed mee weg dat hij met een pittige charge er met een standje van af kwam.

Na rust probeerde Broekster Boys de opgelopen achterstand in te lopen en de ploeg deed er een tandje bij. Toch was de beste mogelijkheid vanuit de counter voor de tegenstander. Keeper Riemer Hoekstra wist met zijn been de bal nog van richting te veranderen en daardoor eindigde de bal op de buitenkant van de paal.

Daar kwam Broekster Boys goed weg! De gelijkmaker viel niet lang daarna. De kopbal van Vincent Hoekstra op de voorzet van Hedgar Hoekstra was een echte spitsen goal. De 75e treffer van Vincent liet onhoudbaar het net achter Doosje bewegen.

Met nog een half uur te spelen was Broekster Boys op zoek naar de winnende treffer en ze waren er dichtbij. Piet Wessel Dijkstra leek te scoren maar de keeper wist dit zeker lijkend doelpunt nog te voorkomen. Toen Bram Herder in de 84e minuut zijn tweede gele kaart ontving ging Heerenveense Boys nog meer "in de kont" hangen om het punt veilig te stellen. Gaston Lorenzo had zijn directe tegenstander Jan Tijtsma goed in de tang maar moest zich toch laten vervangen.

De gasten leken net als vorige week tegen Be Quick 1887 in de slotfase de wedstrijd te verliezen. In de laatste 5 minuten waren er nog 3 uitstekende aanvallen/ mogelijkheden maar Broekster Boys wist daar deze keer niet van te profiteren. De schimmige in de laatste seconden was misschien nog wel de beste mogelijkheid maar de bal wilde maar niet over de lijn. Kaarten in die tweede helft waren er nog voor Tijtsma en Koelma.

Met de puntendeling kreeg Broekster Boys misschien net iets te weinig maar de spelers van Heerenveense boys hadden er een mooi punt aan overgehouden en waren daar tevreden mee. Trainer Jan Bruin kon er na afloop wel mee leven en was realistisch. Soms trek je de wedstrijd over de streep en soms loop je tegen puntverlies aan. Het is zoals het is, al hadden de spelers van Broekster Boys er wel "de pee" over in. We hebben (weer) niet verloren en gaan ons deze week prepareren voor de wedstrijd van volgende week.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

De kansen voor de wedstrijd van volgende week zijn wat lastig in te schatten. Het Groningse Velocitas is een onbekende voor Broekster Boys. Nooit eerder werd er een onderlinge partij gespeeld. Velocitas startte de competitie voortvarend met overwinningen op Stiens en WVV maar is daarna al 5 competitiewedstrijden op rij verslagen.

Voor Broekster Boys moeten er daarom ook mogelijkheden liggen om te bewijzen dat de ploeg inmiddels een stabiele eerste klasser is geworden.

Klik hier voor het fotoverslag van Jacqueline Jongsma