Prachtig 125 jarig jubileumconcert Chr. Brassband Wilhelmina

regionaal zo 10 november 2024, 12.07

KOLLUM - Afgelopen zaterdagavond hield Chr. Brassband Wilhelmina uit Kollum haar 125 jarig jubileumconcert o.l.v. Koen van der Molen en i.s.m. Brassband De Bazuin o.l.v. Reimer Jan Rondaan. De toon van de avond werd gelijk gezet met het stuk Arsenal. Daarna werd het concert geopend door de voorzitter Douwe de Boer.Tijdens het concert werd het publiek mee genomen door de spreekster; Els Hoekstra. Zij praatte het concert aan elkaar en vertelde tussen door leuke anekdotes.

Na een aantal nummers was het tijd om de gast van de avond erbij te halen, namelijk; Piter Wilkens. Samen met hem speelden ze de bekende nummers It Paad Werom, Knoopkes, Blaasmuzyk en Bearenburg is myn chirurg. Ook het jeugdkorps; Wâldpykblazers zette hun beste nootje voor. Dit jeugdkorps bestaat uit een 12 jeugdleden van Kollum en omstreken die elke dinsdagavond bij elkaar komen om muziek te maken. Geweldig, dat jonge talent!

Na de pauze was het tijd om een aantal jubilarissen in het zonnetje te zetten. Dit feestelijk moment werd geopend door de burgemeester Johannes Kramer. Want een band dat al 125 jaar bestaat heeft vaak veel mensen die zich al jaren met de muziek bezig houden. Sjoerd Poelstra kreeg een gouden gesigneerd speldje voor 50 jaar muzikant, André de Vries een gouden speldje voor 40 jarig jubileum, Tetje Kooista- de Jong en Pieter Hooghiem kregen een zilveren speldje voor hun 25 jarig jubileum, Hendrika Hamersma, Wieger Grijpstra en Allard Sonnema kregen een bronzen speldje voor hun 12,5 jarig jubileum. Ook kregen alle jubilarissen een oorkonde en de speldjes werden opgespeld door de burgemeester.

Daarna overhandigde de burgemeester het nieuwe stuk; Wild Flower. Dit stuk is speciaal geschreven door de componist Arend Gerds voor het 125 jarig jubileum concert. Een prachtig stuk wat goed past bij de band. Ook werd er een verrassend stuk gespeeld; A Fairycocktale. Een muziek stuk wat het publiek mee nam door een aantal sprookjes heen en met een bekende Kollumer als verteller; Jan Meester.

Het concert werd afgesloten met een mooie toegift, het was een prachtig concert met veel belangstellenden. Na dit concert houden ze zich bezig met het volgende concert, namelijk; het kerstconcert van zondagavond 15 december te Westergeest.

