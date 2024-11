Man (21) aangehouden bij conflict aan Langelaan

regionaal za 9 november 2024, 11.47

SURHUISTERVEEN - De politie kwam vrijdagavond met meerdere eenheden ter plaatse bij een conflict aan de Langelaan in Surhuisterveen. De politie liet zaterdag weten dat er een 21-jarige man uit Surhuisterveen is aangehouden.

Omdat de man gewond was, is hij in eerste instantie overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling. Daarna is hij door de politie aangehouden. Hij zit vast en zal worden verhoord voor zijn betrokkenheid.

Het Mobiel Medisch Team was ook gealarmeerd maar is uiteindelijk niet meer ter plaatse gekomen met de helikopter. Er zou met een pot of steen zijn gegooid. Ook waren er enkele auto's in de straat licht beschadigd.

FOTONIEUWS