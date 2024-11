Keepster Laura Hummel reddende engel bij Libertas

Jouke Dantuma za 9 november 2024, 10.53 sportnieuws za 9 november 2024, 10.53

DAMWALD - Libertas startte de belangrijke uitwedstrijd in Zwolle tegen Exstudiantes ijzersterk. Na twee minuten moest de uitblinkende Zwolse doelvrouw Alissa Visch de bal voor de eerste keer uit haar doel halen.

Marissa Elzinga soleerde over de as van het veld, zag vanuit haar rechterooghoek Linda Bosma vrijstaan, die op haar beurt de bal met een punter in het net joeg. Daarna kreeg Mariska Bosma, na fraai voorbereidend werk van Mariël Miedema, een grote kans om de score te verdubbelen. Even later raakte Bosma de paal. Toen leek de koek al op. De Friezinnen grossierden in balverlies, waardoor Exstudiantes in de counter kans op kans kreeg. Het vizier van Eva Visscher, Danielle van der Velde en Eefke Bergman stond echter niet goed afgesteld. Met de hakken over de sloot bereikten de pupillen van coach Symen Abe Hoekstra de rust.

De tweede helft werd een spektakelstuk van de bovenste orde, met keepster Laura Hummel in een heldenrol. Eerst rondde Jeanine Bosma een door haarzelf opgezette aanval keurig af. Eva Visscher bracht de spanning even later terug in de wedstrijd (1-2), waarna het Zwolse publiek er eens goed voor ging zitten. Toen Jildou Koning en Mariël Miedema verzuimden het karwei af te maken, roken de Blauwe Vingers bloed.

Helemaal toen Mariska Bosma, die na een zware blessure aardig in vorm begint te komen, bij het beschermen van haar gezicht de bal tegen haar hand kreeg. Scheidsrechter Venekamp was onverbiddelijk en wees, conform de regels, naar de stip. Het was oud-Libertas-speelster Jessie Prijs die haar penalty door Laura Hummel zag worden gekeerd. Een primeur voor Hummel in het shirt van Libertas, aangezien de in De Wilp wonende goalie niet bekendstaat als penaltykiller.

Een minuut later kreeg Marissa Elzinga voor de tweede keer geel en kon vervolgens met rood gaan douchen. Hierdoor moest Libertas twee minuten lang met een ondertal de minimale voorsprong verdedigen. Hummel hield echter niet alleen haar doel schoon, maar bezorgde haar team met een onwaarschijnlijk mooi doelpunt de drie punten. Vanuit haar eigen doelgebied verraste zij met een fenomenale dropkick over de hele lengte van het veld Alissa Visch.

Voor een gewone keeper zou dit een ‘once in a lifetime’ doelpunt zijn, maar voor Laura Hummel was het een déjà vu. Een jaar geleden scoorde zij op identieke wijze tegen Hovocubo.

Met deze 3-1 overwinning doet Libertas goede zaken in de strijd om plek vijf, die recht geeft op een plaats in de kampioenspoule. Door de verrassende uitslagen in deze speelronde is Libertas echter nog niet zeker van haar zaak.