Ook Tytsjerksteradiel start campagne voor (nieuw) personeel

lokaal nieuws vr 8 november 2024, 15.59

BURGUM - Vrijdagochtend was de aftrap van de arbeidsmarktcampagne van de gemeente Tytsjerksteradiel 'Daaldersk plak' op de markt in Burgum. Medewerkers van de gemeente gingen in gesprek met belangstellenden over hoe het is om bij de gemeente te werken.

Met de campagne en deze persoonlijke benadering hoopt de gemeente de juiste mensen aan te trekken om de vacatures te vervullen. Eerder kondigde Achtkarspelen ook zelfde soort campagne aan om personeel te vinden.

Vanaf 1 januari 2025 begint Tytsjerksteradiel aan een nieuw hoofdstuk als zelfstandige gemeente en is de scheiding met Achtkarspelen definitief. Op dit moment zijn alle ambtenaren werkzaam voor een werkmaatschappij die voor beide gemeenten werk verrichten.

"Om mei-inoar foarm te jaan oan ús nije koers sykje wy entûsjaste minsken", aldus wethouder Tytsy Willemsma. "Om saken foarinoar te krijen, pakke wy yn Tytsjerksteradiel de dingen faak krekt efkes oars oan. 'Prettig eigenwijs' neame wy dat."

Bekijk de vacatures op www.werkenbij.t-diel.nl