Geen besluit over uitwerking Spreidingswet in Dantumadiel

DAMWALD - De gemeenteraad van Dantumadiel boog zich dinsdagavond opnieuw over het voorstel van de uitwerking van de Spreidingswet. De gemeente heeft onderzocht hoe de gemeente kan bijdragen aan de wettelijke taak om asielzoekers op te vangen.

Het resultaat was vijf scenario's op hoofdlijnen. Er is geen besluit genomen over de uitwerking van de Spreidingswet omdat er geen meerderheid is binnen de raad voor één van de scenario's. De scenario's waren:

Opvang van 8 amv'ers (door Nidos) en een doorstroomlocatie voor 50 statushouders die in afwachting zijn van een huis in de regio NOF (Noordoost-Fryslân)

1 locatie voor maximaal 150 vluchtelingen (asielzoekers)

1x100 plekken, 2x48 of 3x32

Dantumadiel heeft 10 dorpen, per dorp 10 vluchtelingen opvangen)

Wat als we niets doen...

Uitwerking teruggelegd bij het college

Op 24 september was er een hoorzitting om inwoners te horen over de verschillende scenario's. Op 1 oktober zou de gemeenteraad een besluit nemen welk scenario, maximaal twee, verder uitgewerkt moest worden. In deze vergadering was er sprake van het staken van stemmen. Dit gebeurt als er evenveel stemmen voor zijn als tegen.

De stemming werd daarna doorgeschoven naar de volgende vergadering. Op 5 november was er opnieuw geen meerderheid voor één van de scenario's. Het college van B&W gaat nadenken of er nog een uitwerking komt van de Spreidingswet in Dantumadiel nu er geen voorkeur is uitgesproken.