10.000ste passagier voor Burgum Mobyl in 2024

lokaal nieuws wo 6 november 2024, 12.36

BURGUM - Passagier Dinie Talsma werd woensdag verrast met een bosje bloemen. Ze was de 10.000ste passagier van de Burgum Mobyl van dit jaar.

Op de Markt in Burgum ontving Talsma uit handen van voorzitter Burgummobyl, Nico Lijkelema, een bosje bloemen met een 10 rittenkaart. Het bestuur van Burgum Mobyl was aanwezig tijdens het heuglijke moment.

De dorpstaxi Burgum Mobyl is inmiddels een begrip in Burgum. Voor 1 euro kunnen mensen in Burgum gebruik maken van de taxi voor een rit in Burgum. De twee elektrische auto's worden gereden door vrijwilligers.

De Burgum Mobyl is sinds 2016 actief in Burgum.