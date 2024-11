Dieven overlopen na diefstal van sieraden van overleden vrouw

regionaal zo 3 november 2024, 14.07

LJUSSENS - Bij een inbraak in een woning in Ljussens zijn zaterdagavond sieraden buitgemaakt van een overleden vrouw. De diefstal vond plaats tussen 20.00 uur en 21.00 uur.

"De daders werden vermoedelijk op heterdaad betrapt door iemand die op bezoek kwam, waarna ze via de voordeur zijn gevlucht. Bij de inbraak zijn sieraden van grote emotionele waarde gestolen, afkomstig van een overleden familielid." zo laat de schoondochter weten op Facebook.

Overlopen

De daders zijn waarschijnlijk via de weilanden bij de woning gekomen. Via de voordeur is men het huis weer uit gevlucht. Er is aangifte gedaan bij de politie die de zaak in onderzoek heeft. Men werd hoogstwaarschijnlijk overlopen toen de zoon een bezoek bracht bij zijn vader.

Emotionele waarde

"Het meest verdrietige aan dit voorval is dat de daders de sieraden van mijn overleden schoonmoeder meegenomen hebben. In geld zullen deze sieraden geen waarde vertegenwoordigen, maar voor ons als familie zijn ze van onschatbare waarde." aldus de schoondochter.