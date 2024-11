VV Anjum vergeet te voetballen

sportnieuws zo 3 november 2024, 12.02

EANJUM - Na een weekje rust stond er zaterdagmiddag een zgn.zespuntenduel op het programma voor de Anjumers. De uitwedstrijd tegen de nummer twaalf op de ranglijst Harkema Opeinde was het affiche. Anjum stond één plekje en twee punten boven de equipe van Jacob Russchen.

Spekkoper was de club die de drie punten mochten bijschrijven. Dat dit rond de klok van half vijf de thuisclub was, werd door vriend en vijand bevestigd als terecht.

Niets aan de hand

Er leek voor de brigade van Tinus Huisma niets aan de hand. Na een speldenprikje van de thuisclub namen de withemden brutaal de leiding op het prima bespeelbare veld op sportpark de Bosk.

Na ruim tien minuten spelen stond er op het scorebord een 0-2 tussenstand. Waar de leidsman in eerste instantie een handsbal wegwuifde met de opmerking "niets aan de hand", daar scoorden de bezoekers in een tijdsbestek van 120 seconden tweemaal. Het was rechtsback Johan Sipma die het net na negen minuten voor het eerste deed trillen. Een prachtig passje van Rikus van der Meulen werd door Johan Sipma onhoudbaar achter keeper Alma geschoten.

Nog geen twee minuten later scoorde Arjen Schregardus, in zijn come-back wedstrijd na een vervelende blessure, Anjums tweede doelpunt door dankbaar een cadeautje van de geel-groene verdediging uit te pakken. Er leek niets aan de hand. Er waren tien minuten gespeeld.

Handig

Anjum kon echter niet lang genieten van deze voorsprong. Ook de thuisclub wist na ruim een kwartier spelen tweemaal te scoren. De aansluitingstreffer kwam vanaf elf meter, na een duidelijke overtreding in het Anjumer strafschopgebied.

Het was Jesper Hoeksma die de bal onberispelijk achter keeper Lieuwe van Dijk in het doel schoot. De vreugde in het kamp van de thuisclub werd een minuut later vergroot. Het was Geert van der Tuin die handig gebruik maakte van de vrijheid. Hij tikte de bal uit een voorzet net voor de grijpgrage handen van de Anjum goalie in het doel. Er waren zeventien minuten gespeeld en de tussenstand was 2-2.

Met handen en voeten

Geen van beide ploegen wisten in het laatste gedeelte van het eerste bedrijf nog te scoren. Hoewel de thuisclub de bovenliggende partij was, werd niet of nauwelijks iets gecreëerd voor één van beide doelen. Het duurde tot de slotseconden van de eerste helft toen het ruim opgekomen publiek opveerden. Zo kwam Johan Boersma net tekort om een steekpassje van Johan Sipma te verwerken tot een score.

Aan de andere kant bracht keeper Lieuwe van Dijk op onorthodoxe wijze redding, met handen en voeten, na een vrije trap van Andries From. Ruststand 2-2

Met de handen in het haar

De sportieve ontmoeting tussen de nummers elf en twaalf van de ranglijst werd achteraf beslist halverwege de tweede helft in het voordeel van de Boskbewoners. Waar Anjum na zo'n tien minuten met de schrik vrij kwam, Sijtse Koree redde na een corner door de bal bij de eerste paal staande van de lijn te trappen, daar was het tien minuten later wel raak. Een vrije trap vanaf de zijkant verdween door een woud van benen bij de tweede paal. En juist daar stond Roan Aissema keurig op de bal te wachten.

Het was een koud kunstje om de 3-2 te laten aantekenen. Tot overmaat van ramp stond deze tussenstand ook maar kort op het scorebord. Het was Gerrit Dijkstra die de bal even later ongelukkig op zijn voet kreeg en zijn eigen doelman het nakijken gaf.

Op handen gedragen

De wedstrijd leek gespeeld. Zeker op het moment dat er van het Anjumer aanvalsfront niets te melden was. Het waren Jacco van Omme, Kees Sonnema en Lukas Zijlstra die als invaller aan het begin van het tweede bedrijf , of verderop in de wedstrijd , voor nieuwe impulsen moesten zorgen aan Anjums zijde. Het leverde na 83 minuten de aansluitingstreffer op nadat Johan Boersma een boogballetje van Arjen Schregardus met het hoofd verlengde en keeper Martin Alma voor de derde keer liet vissen. En daar wilde de thuisclub goalie het bij laten. Daarvoor moest hij in de slotminuten wel al zijn kunsten vertonen.

Tot tweemaal toe wist hij Johan Sipma het scoren te beletten. Met name de eerste redding was er één van "tien met een griffel". Het vliegende afstandsschot van de Anjum verdediger leek richting de kruising van het doel te verdwijnen. Met een katachtige reactie werd de inzet tot corner verwerkt. En ook bij de inzet uit de corner wilde de thuisclub goalie van geen wijken weten. De tussenstand van 4-3 werd na 97 minuten spelen ook de eindstand.

Conclusie

Door deze nederlaag van Anjum in en tegen Harkema Opeinde wisselen beide teams van plaats op de ranglijst.

Zaterdag speelt Anjum thuis op het eigen vertrouwde Kolkenfjild tegen de nummer vijf van de ranglijst. Aanvang 14.30 uur. Kan Tinus Huisma zijn (oud) dorpsgenoten met lege handen naar huis sturen?