Stroomkabel ontvreemd van bekladding op snackwagen in Dokkum

lokaal nieuws za 2 november 2024, 16.33

DOKKUM - Snackwagen's Dockum in Dokkum is de dupe geworden van een diefstal. De snackkar werd vernield. De kar stond geparkeerd op het voormalige Prins-terrein aan de Rondweg-West in Dokkum.

Eigenaar Gerrit Ruward heeft via Facebook de vernieling en sabotage wereldkundig gemaakt.

Op de snackwagen werden diverse teksten geklad en er werd een stroomkabel ontvreemd. Via Facebook roept Ruward de dader op om zich te melden. Het vandalisme is volgens hem gefilmd en bovendien werd een hamer gevonden welke vermoedelijk is gebruikt bij de vernielingen.

De politie is door de gedupeerde ingelicht en heeft de zaak in onderzoek.