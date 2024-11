Nepagent slaat toe in Gorredijk

regionaal za 2 november 2024, 10.58

GORREDIJK - In de omgeving van de Langewâl in Gorredijk heeft vrijdagavond een nepagent toegeslagen. Dit zou zijn gebeurd tussen 18.40 uur en 20.30 uur. Mogelijk is de verdachte gevlucht via de Heerenacker.

Onderzoek gestart

De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar mensen die misschien wat gezien hebben. Het zou kunnen dat mensen de verdachte hebben gezien aan de achterzijde van de Heerenacker.

Mogelijke in combinatie met een voertuig. Signalement van de verdachte: Bruin getint, kort kroes/ donker kort krullend haar. +- 160 cm lang.

Burgernetactie

Door middel van een Burgernetactie heeft de politie in dit onderzoek om hulp gevraagd aan omwonenden. Mensen die iets verdachts hebben gezien of daar camerabeelden van hebben wordt verzocht contact op te nemen met de politie.