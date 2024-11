Achtkarspelen start campagne om nieuw personeel te werven

lokaal nieuws vr 1 november 2024, 16.25

BUITENPOST - Nije Stap. Dat is de naam van de nieuwe arbeidsmarktcampagne van de gemeente Achtkarspelen. Vanaf 2025 is de gemeente weer zelfstandig en daarom is er plek voor nieuwe medewerkers.



"We zijn ambitieus en willen de volgende stap zetten" aldus gemeentesecretaris Marcel de Jong. "Met een frisse arbeidsmarktcampagne zetten we in op nieuwe medewerkers. We geven ze de ruimte om mee te bouwen aan onze nije organisatie."

Aftrap campagne bij station Buitenpost

Dinsdagochtend 5 november start de arbeidsmarktcampagne om 7.30 uur bij het treinstation in Buitenpost. Reizigers die vanaf het station, meteen naast het gemeentehuis, onderweg gaan naar hun werk of school krijgen een ontbijttasje aangeboden. Het tasje moet potentiële medewerkers verleiden tot een 'nije stap'.

Ook zijn er twee straatmuzikanten aanwezig die de reizigers met een gezellige portie arbeidsvitaminen ontvangen op het station. Vanaf dinsdag 5 november gaat ook de campagnewebsite www.nijestap.nl online en zijn de vacatures zichtbaar.