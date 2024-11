Kabouterbos in Augustinusga doelwit van vernieling

AUGUSTINUSGA - Het spontaan ontstane Kabouterbos bij de ijsbaan in Augustinusga is woensdag compleet vernield. Het bos, dat de afgelopen maanden was uitgegroeid tot een bijzondere plek voor jong en oud, is zwaar beschadigd achtergelaten.

Het begon allemaal met een eenvoudig kabouterdeurtje dat waarschijnlijk al jaren in het bos stond. Een inwoonster van het dorp, die nog maar driekwart jaar in de omgeving woont, ontdekte het bos tijdens een wandeling en besloot het met eigen kabouters te verrijken. "Ik had nog wat kabouters op zolder staan en vond het een leuk idee om die een plekje te geven bij het bestaande deurtje," vertelt ze.

Het bescheiden initiatief groeide al snel uit tot een heuse 'kabouter-mienskip'. "Ongeveer drie weken geleden werden we verrast door kabouters die we zelf niet hadden neergezet," vervolgt ze. "Steeds meer mensen raakten geïnspireerd en plaatsten uit eigen beweging kabouters en andere mythische wezens in het bos."

Grote teleurstelling ontstond toen vrijdagochtend bleek dat vandalen huis hadden gehouden bij de kleine kaboutertjes. Huisjes werden kapot getrapt en ook zijn enkele kabouters vermist geraakt. De wijkagent is inmiddels ingelicht en de initiatiefneemster hoopt dat de dader(s) zich melden om het te herstellen.

