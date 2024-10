Steyn Land (24) kocht na Stoptober weer pakje sigaretten

HARKEMA - De 24-jarige zanger Steyn Land uit Harkema deed in oktober mee met de actie Stoptober. Hij zou proberen om een maand lang te stoppen met roken. In de Leeuwarder Courant vertelt Land dat hij inmiddels weer een pakje sigaretten heeft gekocht bij de Shell.

Tijdens de actieperiode heeft de zanger flink zijn best gedaan want op zijn werk in Kootstertille heeft hij nooit meer gerookt. Het ging nog drie keer mis toen hij ergens (van iemand anders) een sigaretje opstak.

De actie om te stoppen met roken heeft Land wel aan het denken gezet. Hij is van plan om minder te gaan roken en ziet ook in dat roken slecht voor de gezondheid en portemonnee is.

In 2013 gaf ruim 65% aan dat zij niet rookte.

