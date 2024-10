De Friese Meubeljongens openen nieuwe meubelzaak in Burgum

ondernemend nieuws di 29 oktober 2024, 17.53

BURGUM - De Friese Meubeljongens, de ondernemers Erwin de Vries (20) en Jelmer Struiksma (24), zetten hun groei voort met de opening van een nieuwe meubelzaak in Burgum. Na het succes van hun tweede vestiging aan de Schoolstraat in Burgum, zijn de meubeljongens klaar voor een grotere stap.

"Het afgelopen jaar op de Schoolstraat was fantastisch," vertelt Jelmer Struiksma enthousiast. "Het winkelpubliek in Burgum is levendig en betrokken, en we merken dat we met ons aanbod veel klanten in de regio blij kunnen maken. Dit geeft ons alleen maar meer energie!"

Een nieuwe locatie, meer ruimte en meer mogelijkheden

Met de komst van nieuwe appartementen op de Schoolstraat werd de behoefte aan een grotere ruimte alleen maar duidelijker. Toen het voormalige pand van de Peugeot-garage aan de Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg beschikbaar kwam, grepen Erwin en Jelmer hun kans.

Het pand, met een oppervlakte van ruim 1000m², biedt voldoende ruimte voor een vernieuwde en modern ingerichte meubelwinkel, inclusief een breed assortiment wooncollecties, luxe accessoires en een uitgebreide outlet-afdeling.

"Dankzij deze grotere locatie kunnen we nu een totaalconcept aanbieden voor ieder budget," legt Erwin de Vries uit. "Klanten hebben volop keuze en kunnen hun meubels helemaal naar eigen smaak samenstellen. Bovendien kunnen we in deze ruimte nog meer nieuwe producten laten zien."

Feestelijke opening op 2 november

De officiële opening van de nieuwe meubelzaak vindt plaats op zaterdag 2 november, van 10.00 tot 17.00 uur. Bezoekers kunnen rekenen op spectaculaire openingsaanbiedingen, een feestelijke sfeer en natuurlijk een hapje en een drankje.

Jong ondernemerschap en passie voor meubels

Met hun frisse benadering, klantgerichte service en gevoel voor stijl maken de Friese Meubeljongens meubels betaalbaar en toegankelijk voor een breed publiek. Hun succes laat zien hoe jong ondernemerschap en doorzettingsvermogen leiden tot groei. Voor wie nieuwsgierig is geworden, zijn ze online te volgen via social media en hun website.

De reguliere openingstijden van Burgum & Berlikum zijn: Woensdag t/m Zaterdag 10.00-17.00 uur - www.defriesemeubeljongens.nl

U vindt de nieuwe meubelzaak op de Meester W.M. Oppedijk van Veenweg 34, 9251 GA Burgum.