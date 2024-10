Automobilist vlucht na botsing met brug

regionaal zo 27 oktober 2024, 23.26

JISTRUM - Een automobilist is er zondagavond na een botsing met een brug vandoor gegaan. Het voertuig werd iets verderop zwaar beschadigd aangetroffen. De motorkap lag op de brug zelf.

De onbekende bestuurder reed op de Rijksstraatweg vanaf Noardburgum richting Jistrum toen het mis ging. Bovenop heeft deze persoon de brug geraakt. Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen bij de botsing betrokken.



Het is niet bekend waarom de bestuurder er vandoor is gegaan. De politie is een onderzoek gestart op de plek van het ongeval. De weg was zondagavond tijdelijk dicht.