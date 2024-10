Wervelend Libertas verslaat nummer twee Zeemacht

Jouke Dantuma zo 27 oktober 2024, 14.04 sportnieuws zo 27 oktober 2024, 14.04

DAMWALD - Libertas had aan één helft voldoende om met de volle buit te vertrekken uit Den Helder. In de eerste helft waren de Damwâldster oppermachtig en speelde Zeemacht helemaal van de mat. Linda Bosma opende het bal door via een één-twee met Jildou te scoren. Het tweede doelpunt viel uit een ingestudeerde corner. Mariël Miedema passte naar Esther Dekker die bij de tweede paal Jeanine Bosma vond (0-1). Silke van der Wal verschalkte met een sleepbeweging keepster Maaike Nieuwland.

Zeemacht werd met geweldig zaalvoetbal van het kastje naar de muur gestuurd. De frustraties namen toe. Maar de koek was voor de rust nog niet op. Esther Dekker wist doelpunt nummer vier op het scorebord te zetten en Silke benutte daarna een toegewezen penalty.

Wendy Holswilder verzachtte enigszins het leed voor Zeemacht door uit de kluts de hatelijke nul weg te poetsen. Met een ongekende 5-1 voorsprong zochten de speelsters van Libertas de kleedkamer op voor de rust.

De tweede helft leek een formaliteit. Libertas reeg in het begin de kansen aan elkaar. Het verschil met de eerste helft was dat deze nu niet werden benut. Daarentegen toonden de Noord-Hollanders veerkracht en vochten zich letterlijk terug in de wedstrijd. Halverwege het tweede bedrijf scoorde Wendy Holswilder en Monica Scholes in een tijdsbestek van één minuut beiden een doelpunt.

Libertas werd overlopen en moest de resterende minuten zonder topscoorder Silke van der Wal stellen. Zij moest met Een scheurtje in haar iris en een gekneusd oog het strijdtoneel noodgedwongen verlaten. Zeemacht. Er brak een moeilijke fase aan voor Libertas. Het was keepster Laura Hummel die haar team hierdoor sleepte. Beide teams misten nog een tienmetertrap. Door deze 5-2 overwinning doet Libertas uitstekende zaken in de strijd om de bovenste plaatsen.