Poiesz opent in 2025 supermarkt in FeanwÃ¢lden na overname

Poiesz opent in 2025 supermarkt in Feanwâlden na overname

regionaal wo 23 oktober 2024, 14.00

FEANWALDEN - Supermarktketen Poiesz gaat in februari 2025 los in Feanwâlden. Het wordt de 81e supermarkt van Poiesz. Poiesz neemt de zaak van de Plus-ondernemers Douwe en Pieter Visser over.

Poiesz is hoofdzakelijk een bekende naam in Friesland met in totaal 53 winkels in 2025. Poiesz heeft verder winkels in Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland (Noordoostpolder). De laatste 2 jaar zit de groei er goed in, onder meer door de overname van Coop-winkels.

