De Bazuin Oenkerk viert eeuwfeest met reünie en concert

lokaal nieuws wo 23 oktober 2024, 9.44

OENTSJERK - Brassband De Bazuin Oenkerk viert zijn honderdste verjaardag groots met een reünie, een feestelijk jubileumconcert met gastoptredens van Tet Rozendal, Matthijs Leffers en Brandt Attema. Én... de première van een speciaal geschreven jubileumcompositie!

100 jaar

De brassband uit de Trynwâlden bestaat in november 2024 exact 100 jaar. De Bazuin Oenkerk werd in november 1924 opgericht als dorpsfanfare en in 1971 omgeturnd tot brassband. Sindsdien klinken elke week warme koperklanken uit het oefenlokaal achter de kerk in Oentsjerk.

De muzikale historie gaat dan misschien een eeuw terug, het elan en de energie van de muziekvereniging - bestaande uit maar liefst drie orkesten- is anno 2024 levendiger dan ooit. De Bazuin Oenkerk is door de jaren uitgegroeid tot een toonaangevende brassband in Nederland.

Het A-orkest, dat uitkomt in de hoogste afdeling de Kampioensdivisie, staat onder leiding van dirigent Jaap Musschenga en bestaat uit professionele amateurs uit het hele Noorden van het land. Met het succesvolle Valentijnsconcert, waaraan een rij topartiesten heeft meegewerkt, maakt de band zijn reputatie als concertband elk jaar meer dan waar.

Ook het B-orkest - sinds kort onder leiding van dirigent Martijn Oostra- timmert aan de weg en behaalt successen. Het orkest -dat uitkomt in de tweede divisie- is veelzijdig en drukbezet en treedt het hele jaar rond op door de provincie. Het B-orkest bestaat uit leden uit de Trynwâlden en omgeving en is nog steeds de springplank voor jonge muzikanten om stappen te maken.

Het C-orkest staat onder leiding van dirigent Trienke Gietema en bestaat uit ruim twintig jeugdleden. Het is de kweekvijver van de vereniging waar musicerende jeugd de ruimte krijgt zicht verder te ontwikkelen.

Bazuinrood hart

Al deze drie orkesten vormen samen de De Bazuin Oenkerk. Ze zullen dan ook alle drie meewerken en van zich laten horen op het eeuwfeest van de vereniging; de reünie en het jubileumconcert op zaterdag 23 november a.s.

Matthijs Leffers

Aan dat muzikale feest werken ook drie speciale gasten mee. Mensen van naam uit de muziek met een kloppend Bazuinhart, allemaal hebben ze wortels in Oenkerk. Professioneel musicus Matthijs Leffers bijvoorbeeld.

De geboren Groninger, zijn wieg stond in Leens, startte zijn muzikale loopbaan zo'n beetje bij Oenkerk waar hij es-bas speelde bij het A-orkest. Daarna maakte zijn loopbaan een vlucht. Matthijs studeerde cum laude af aan het Prins Claus Conservatorium, studeerde in Hannover, won de Noord Talent Award en het Grachtenfestival Conservatorium Concours. Hij werd uiteindelijk prof in het Noord-Nederlands Orkest (NNO), de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso (KMKJWF) en nog veel meer orkesten en kopercollectieven in binnen- en buitenland.

Brandt Attema

Nog zo'n Bazuinkind is Brandt Attema. Het muzikale talent van de internationaal bekende trombonesolist kwam tot volle bloei als bass-trombone speler De Bazuin. Als 13-jarig ventje schoof hij aan tussen de bandleden in Oenkerk. Al snel volgde een auditie bij het Jeugd Orkest Nederland en ontdekte hij zijn liefde voor klassieke, symfonische muziek.

Het Radio Filharmonisch Orkest volgde en hij soleerde bij verschillende gerenommeerde orkesten door heel Europa. Brandt is professor voor trombone aan de Hochschule fur Musik in Karlruhe, Duitsland, maakt deel uit van het internationale kwartet Slide Monsters en het Nieuwe Trombone Collectief en geeft bovendien wereldwijde masterclasses. Hij vormt een duo met Astrid Haring en is recentelijk de nieuwe artistiek leider van het Nederlands Blazers Ensemble (NBE).

Tet Rozendal

Derde gast op het jubileumconcert is Tet Rozendal, actrice, zangeres, theatermaakster, presentator, opgegroeid in Feanwâlden en al sinds haar zestiende podiumkunstenaar. Deze veelzijdige dame werd landelijk bekend met haar voorstellingen Mata Hari, De Brekbere Sirkel en Nachtvlinder.

Haar persoonlijke drama verwerkte ze in de voorstelling Allinich Anna. Daarnaast is ze co-presentator van het Friese radioprogramma 'Op en Út'. Tet hoort een beetje bij De Bazuin door de fijne samenwerking met het B-orkest met de concertreeks SINNEKEAR en het Freonenkonsert.

Muzikaal cadeautje voor de jarige

Een mooi programma met drie orkesten, topsolisten, 's middags een reünie. Het jubileum wordt een groot feest. En dan wordt er als klap op de vuurpijl ook nog een cadeautje uitgepakt dat speciaal voor de jarige is gemaakt! Euphoniumspeler Hendrik de Boer, een van de eigen A-bandleden, heeft speciaal voor het 100-jarig bestaan een stuk gecomponeerd. Het unieke werk zal voor het eerst gespeeld worden tijdens het jubileumconcert. Dus ook nog een première. Het belooft een prachtig feest te worden.