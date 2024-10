Probo introduceert gezonde kantine met hulp van lokale boeren

lokaal nieuws wo 23 oktober 2024, 9.36

DOKKUM - Probo in Dokkum, marktleider in de printindustrie, zet een grote stap richting een gezondere en productievere werkomgeving. Het bedrijf heeft het afgelopen jaar samen met de lokale boeren van Botmas een gezonde kantine geïntroduceerd, waar medewerkers dagelijks kunnen genieten van biologische maaltijden.

Dit initiatief maakt deel uit van een breder vitaliteitsprogramma dat gericht is op het welzijn van de medewerkers.

"Waar we te vaak de ongezonde hap en energiedrankjes voorbij zagen komen, bieden we onze werknemers nu gezonde, verse maaltijden die rechtstreeks van het land komen" zegt Leon van der Meer, directeur bij Probo. "We wilden niet alleen vulling, maar echte voeding voor ons team. Dit draagt bij aan hun energie, weerstand en algemene welzijn, waardoor iedereen nog beter kan presteren."

Fietsplan en sportschoolkorting als extra motivatie

​Naast de gezonde kantine biedt Probo ook een fietsplan en korting op de plaatselijke sportschool aan. Deze initiatieven vormen een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie, die gericht is op het bevorderen van een gezonde levensstijl onder de medewerkers. "Bij Probo hechten we veel waarde aan gezondheid en vitaliteit, en dat komt duidelijk naar voren in alles wat we doen," zegt Van der Meer.

Samenwerking met Botmas

De samenwerking met Botmas, een regeneratieve en biologische boerderij, speelt een cruciale rol in dit project. De verse biologische maaltijden die zij leveren helpen niet alleen de gezondheid van de medewerkers te verbeteren maar ondersteunen ook de lokale landbouw. "Deze samenwerking sluit perfect aan bij onze duurzame en sociale bedrijfsdoelstellingen," voegt van der Meer toe.

Meer dan een gezonde werkplek

Probo wil met deze initiatieven niet alleen bijdragen aan de gezondheid van huidige medewerkers, maar ook nieuwe talenten aantrekken die een werkplek zoeken waar welzijn en werkplezier centraal staan. "We zijn altijd op zoek naar gemotiveerde mensen die zich willen aansluiten bij een gezond en energiek team," zegt van der Meer.